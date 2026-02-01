A Lione tutti pazzi per Fonseca il flop di Milan e Roma è a nove vittorie consecutive L’Equipe

A Lione, i tifosi sono in delirio per Paulo Fonseca. Dopo la vittoria contro il Milan e la Roma, il tecnico portoghese ha portato il Lione a nove successi di fila in tutte le competizioni. Ora, l’obiettivo è battere il Lille e superare quota dieci vittorie consecutive. La squadra si presenta carica e fiduciosa, pronta a scrivere un’altra pagina di questa striscia positiva.

Con Paulo Fonseca il Lione può arrivare a dieci vittoria consecutive in tutte le competizioni: deve battere il Lille. Paulo Fonseca è il principale artefice dell’eccellente momento di forma del Lione (al momento quarto in classifica), che potrebbe portarlo ad assicurarsi la decima vittoria consecutiva in tutte le competizioni. In termini di percentuale di vittorie, l’allenatore portoghese ha persino superato Gérard Houllier e la sua squadra continua a migliorare. Ne scrive l’Equipe “«Non mi preoccupo perché siamo preparati in modo eccezionale e sappiamo già cosa succederà», confida a Le Parisien un giocatore prima della vittoria contro il Metz. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - A Lione tutti pazzi per Fonseca, il flop di Milan e Roma è a nove vittorie consecutive (L’Equipe) Approfondimenti su Lione Fonseca Ex Milan, il 2025 di Paulo Fonseca: i suoi numeri al Lione Pronostico Lorient-Lione: il regalo anticipato per Fonseca Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Lione Fonseca Argomenti discussi: Endrick, impatto pazzesco in Francia! Lione già ai piedi del talento del Real. Mentre tutto questo accadeva a Lione, a Salonicco il silenzio surreale di migliaia di persone veniva rotto dagli applausi e dai cori per il Paok al ritorno delle salme in patria. Il calcio, e i tifosi su tutti, sanno ancora rivelare un'umanità autentica. #rivistacontrasti x.com Sabato 24 gennaio 2026 SAN FRANCESCO DI SALES - Vescovo e Dottore della Chiesa Nascita: 1567 Thorens, Savoia Morte: 28 dicembre 1622 Lione, Francia Buon fine settimana a Tutti! Protettore di: autori, giornalisti, scrittori, sordomuti, stampa cattolica P - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.