A Lione tutti pazzi per Fonseca il flop di Milan e Roma è a nove vittorie consecutive L’Equipe

A Lione, i tifosi sono in delirio per Paulo Fonseca. Dopo la vittoria contro il Milan e la Roma, il tecnico portoghese ha portato il Lione a nove successi di fila in tutte le competizioni. Ora, l’obiettivo è battere il Lille e superare quota dieci vittorie consecutive. La squadra si presenta carica e fiduciosa, pronta a scrivere un’altra pagina di questa striscia positiva.

Con Paulo Fonseca il Lione può arrivare a dieci vittoria consecutive in tutte le competizioni: deve battere  il Lille. Paulo Fonseca è il principale artefice dell’eccellente momento di forma del Lione (al momento quarto in classifica), che potrebbe portarlo ad assicurarsi la decima vittoria consecutiva in tutte le competizioni. In termini di percentuale di vittorie, l’allenatore portoghese ha persino superato Gérard Houllier e la sua squadra continua a migliorare. Ne scrive l’Equipe “«Non mi preoccupo perché siamo preparati in modo eccezionale e sappiamo già cosa succederà», confida a Le Parisien un giocatore prima della vittoria contro il Metz. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

