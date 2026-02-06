La Futsal cerca il tris di vittorie consecutive Domani in campo contro il Mestrefenice

La Futsal cerca la terza vittoria di fila. Domani, in trasferta contro il Mestrefenice, i bianconeri vogliono continuare a spingere in classifica. Dopo due successi consecutivi, contro Reggio Emilia e il Real Fabrica, l’obiettivo è mantenere il ritmo e allontanarsi dalle inseguitrici. Senza Pritoni, infortunato, la squadra affronta un match importante contro l’ultima in classifica, che ha 14 punti e può rappresentare un passo decisivo per restare in zona playoff e puntare alla promozione

L’opportunità è di continuare a prendere la spinta sulla scia delle due vittorie di fila a Reggio Emilia e contro il Real Fabrica, eccolo l’obiettivo della Futsal Cesena che probabilmente senza Pritoni (guai muscolari) domani alle 16 sarà in trasferta in casa del Mestrefenice, penultimo in classifica a 14 punti, ben 17 in meno rispetto a quelli fin qui collezionati dai bianconeri che sono invece terzi a -4 dalla promozione diretta in A ossia dalla capolista Petrarca Padova ma soprattutto in piena zona playoff (ammesse dalla seconda alla quinta classificata) con quattro lunghezze di vantaggio sulla quarta posizione occupata dal Grosseto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

