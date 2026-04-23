Elon Musk ha donato un milione di euro per il patrimonio archeologico di Roma. La donazione è stata annunciata dallo staff dell’imprenditore statunitense, che ha reso nota la cifra destinata alla tutela e alla conservazione dei beni culturali della città. La cifra rappresenta un contributo importante nel settore del patrimonio storico, senza ulteriori dettagli sulla destinazione specifica dei fondi.

Elon Musk ha donato un milione di dollari a sostegno del patrimonio archeologico della Capitale. A comunicarlo è lo staff dell’imprenditore statunitense. La donazione è stata effettuata in occasione del 2779esimo Natale di Roma.La donazione per RomaIl milione di dollari donato da Musk, fa sapere.🔗 Leggi su Romatoday.it

Elon Musk cruza los 600.000 millones y redefine el poder económico

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