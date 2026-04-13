Il cinema della maturità lunedì 13 aprile Roma città aperta ai 4 Mori

Lunedì 13 aprile, alle 21.30 al Cinema 4 Mori per la rassegna "Il cinema della maturità – Il Secolo breve", progetto rivolto alle allieve e agli allievi delle scuole superiori della Provincia di Livorno sarà proiettato il film di Roberto Rossellini "Roma città aperta" (1945). Introducono Alice.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Stop ai tram a Roma da lunedì 13 aprile: le modifiche alle linee 2, 3 e 19 e i bus sostitutiviDisagi ai tram 2, 3 e 19 per 5 settimane a Roma: i bus su rotaie di Atac si fermano per permettere i lavori urgenti Acea Ato2 e la viabilità subisce...

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