Il futuro di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma è ancora incerto. Il tecnico ha posto quattro condizioni alla società per confermare la sua presenza anche nella prossima stagione, mentre nelle ultime settimane si sono susseguite voci su un possibile addio. La situazione si intreccia con le decisioni riguardanti il mercato e le interlocuzioni con altri allenatori, tra cui il suo predecessore e alcuni dirigenti del club.

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© Calcionews24.com - Gasperini Roma, aria d’addio? Il tecnico detta le condizioni per la permanenza: da Ranieri a Massara, passando per il mercato! I 4 punti

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