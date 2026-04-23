A cinque partite dalla conclusione del campionato, la Roma si trova a monitorare anche gli sviluppi della finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. La partita tra le due squadre si avvicina ed è considerata un elemento che potrebbe influenzare le prospettive di alcune formazioni in vista delle ultime giornate di campionato. La situazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, che seguono con interesse gli sviluppi di questa competizione.

A cinque giornate dalla fine del campionato, la Roma non può più guardare solo ai propri risultati, ma anche a quello che succederà nella finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Il quadro Europeo per i giallorossi, infatti, si è improvvisamente complicato proprio a causa della qualificazione dei biancocelesti di Maurizio Sarri ai danni dell’Atalanta. Dopo le recenti eliminazioni di Bologna e Fiorentina infatti, rimangono solo quattro posti per la qualificazione europes. Questa situazione crea scompiglio nella classifica trasformando il sesto e il settimo posto in posizioni estremamente rischiose. Se la la Lazio dovesse conquistare la Coppa Italia, i giallorossi rischierebbero di vedersi declassati o addirittura esclusi da tutte le competizioni.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, allarme Europa: la Lazio può rovinare i piani di Gasperini

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