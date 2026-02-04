Roma il dilemma di Gasperini | Champions o linea verde? I piani dei Friedkin

La Roma si trova di fronte a una scelta difficile. Il tecnico Gasperini deve decidere se puntare tutto sulla qualificazione in Champions League o mantenere la linea verde, puntando sui giovani. I Friedkin, proprietari del club, stanno valutando le due strade, mentre la squadra cerca di trovare il giusto equilibrio tra obiettivi immediati e progetti futuri.

La Roma si confronta con un bivio strategico che mette insieme la pressione dei risultati immediati e una pianificazione destinata a lungo termine. La squadra sta attraversando una fase in cui la valorizzazione del talento giovane è al centro della riflessione tecnica e gestionale, con l’obiettivo di costruire una competitività sostenibile nel tempo. La struttura della rosa, con una età media in costante calo, è stata impostata secondo logiche di player trading, orientate all’inserimento di profili under 24 capaci di crescere e contribuire subito. Il club resta convinto che la priorità sia mantenere un livello competitivo pur dedicandosi allo sviluppo dei giovani, senza rinunciare all’orizzonte di crescita a medio- lungo termine. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

