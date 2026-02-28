Quando Budapest decide di rovinare i piani all’Ue

L’Ungheria, guidata dal primo ministro Viktor Orbán, ha deciso di opporsi alle iniziative dell’Unione Europea riguardo alla gestione del conflitto tra Russia e Ucraina. La decisione di Budapest di mettere in discussione le strategie dell’UE si è verificata di recente, suscitando nuove tensioni tra le istituzioni europee e il governo ungherese. La situazione rappresenta un nuovo episodio di divergenza tra le parti.

Visegrad e oltre La rubrica settimanale sui sovranismi dell'est Europa. A cura di Massimo Congiu Visegrad e oltre La rubrica settimanale sui sovranismi dell'est Europa. A cura di Massimo Congiu Ancora una volta l'Ungheria di Viktor Orbán si mette di traverso ai piani dell'Ue in materia di gestione del conflitto russo-ucraino. Stiamo parlando del prestito di 90 miliardi di euro a Kiev dopo che l'iniziativa era stata oggetto di un accordo raggiunto al Consiglio europeo dello scorso dicembre. Un voltafaccia per Bruxelles che accusa il governo ungherese di slealtà. I ministri degli Esteri dell'Ue speravano di poter far partire due...