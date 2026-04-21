I proprietari della squadra hanno scelto di puntare sull’allenatore Gasperini, esprimendo così il loro sostegno. Nel frattempo, il tecnico attuale, che ha guidato la squadra per diverse partite, si trova di fronte a decisioni importanti per il suo percorso futuro. La decisione dei Friedkin arriva in un momento di grande attenzione sul ruolo del prossimo allenatore e sulle strategie di gestione della rosa.

Lukaku Napoli, frattura ancora aperta: il club pensa già all’addio in estate! Ecco le possibili destinazioni Gila via dalla Lazio? C’è anche il Napoli! Le parole dell’agente infiammano il mercato Bastoni Barcellona, la risposta di Ausilio è un bluff? L’indiscrezione: «Apertura totale e principio di accordo!» Mercato Milan, è Sorloth l’attaccante per Allegri! Il piano d’azione con l’Atletico Madrid e le alternative sullo sfondo Lukaku Napoli, frattura ancora aperta: il club pensa già all’addio in estate! Ecco le possibili destinazioni...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, i Friedkin votano Gasperini! La presa di posizione e occhio al futuro di Ranieri: il dirigente al bivio

Notizie correlate

Leggi anche: Polveriera Roma, il futuro di Gasperini è in bilico: i dubbi dei Friedkin e la posizione di Ranieri

Polverone Roma, la posizione dei Friedkin dopo il battibecco Ranieri-GasperiniGli ultimi aggiornamenti dopo le parole del senior advisor e il battibecco a distanza con il tecnico Gian Piero Gasperini.

Tutti gli aggiornamenti

Roma, il diktat dei Friedkin: Europa League obiettivo da non fallireLa Roma si prepara a un finale di campionato decisivo per assicurarsi l'Europa League, con la proprietà che non accetta altri fallimenti ... siamolaroma.it

Roma, rivoluzione Friedkin: cosa cambia per Ranieri e GasperiniIn casa giallorossa si lavora per il futuro: il tecnico non si tocca, il senior advisor avrà un ruolo meno decisionale e ... sport.virgilio.it