L’aria a Trigoria resta rarefatta: la vittoria contro il Lecce si è rivelata un analgesico temporaneo che non ha curato l’infiammazione tra Gian Piero Gasperini e la proprietà Friedkin. Il silenzio scelto dal tecnico nel post-partita dell’Olimpico è il segnale plastico di una tregua armata, figlia del faccia a faccia di venerdì scorso, dove la presidenza ha imposto il “codice rosso”: focus assoluto sul quarto posto e stop alle recriminazioni pubbliche. Tuttavia, la distanza tra la visione “aziendalista” del piano triennale e le esigenze di campo del tecnico piemontese non è mai stata così marcata. Il punto di rottura potenziale non riguarda il presente, ma la pianificazione estiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, bivio Gasperini: tra silenzio stampa e scontro totale con i Friedkin

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