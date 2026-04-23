Nel 2027, nella corsa alle elezioni amministrative di Roma, si parla di una strategia messa a punto da un politico locale che mira a sostenere la rielezione del sindaco uscente. L’obiettivo è ottenere il primo turno di voto, previsto per maggio, senza dover arrivare al ballottaggio. La campagna si concentra sulla volontà di mantenere il primo cittadino in carica attraverso un sostegno deciso e mirato.

? Cosa sapere Onorato punta alla rielezione di Gualtieri al primo turno nelle amministrative di maggio 2027.. La strategia di Progetto Civico Italia prevede un cambio di guida nel Municipio X di Ostia.. L’obiettivo di Onorato per le elezioni del 2027 punta alla vittoria di Gualtieri al primo turno a Roma, con una strategia che prevede un cambio di passo radicale nel municipio X di Ostia. La piattaforma civica Progetto Civico Italia, guidata da Onorato, ha delineato i propri obiettivi strategici per le prossime amministrative romane. Il movimento, che affonda le proprie radici nell’esperienza della lista civica legata a Gualtieri nel 2021 — la quale ottenne quasi il 6% dei voti portando cinque consiglieri in Campidoglio — mira oggi a consolidare una rete territoriale capillare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma 2027: la strategia di Onorato per il primo turno di Gualtieri

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