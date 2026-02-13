che botte il singolo del cantautore leo badiali arriva in radio

Leo Badiali, il cantautore romano, ha portato in radio il suo nuovo singolo “Che botte” questa mattina, poche ore dopo che il brano è stato reso disponibile sulle piattaforme digitali lo scorso 6 febbraio.

Si intitola “Che botte” e da oggi entra in rotazione radiofonica dopo l’uscita sulle piattaforme digitali dello scorso 6 febbraio. È il nuovo singolo di Leo Badiali, cantautore apuano classe 2001, che torna in radio con un brano che parla di rivalsa e che, attraverso un arrangiamento energico e un testo delicato ma al tempo stesso pungente, costruisce un clima tenace che ispira resistenza di fronte alle fatiche quotidiane. "La gestazione del pezzo – ha spiegato lo stesso Badiali – è stata veloce, naturale, come il grido di un uomo attraversato dai turbamenti che non si vuole arrendere". “Che botte” nasce quindi da una base pop rock con forti radici cantautorali, crescendo progressivamente fino a un finale intenso, ed è accompagnato da un videoclip intimo e familiare, dove sono i silenzi, la natura e gli affetti a fare da protagonisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

