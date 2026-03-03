Arriva Italia dismette i biglietti cartacei | utilizzabili fino al 30 aprile poi saranno validi solo quelli elettronici

Da venerdì 1 maggio, il sistema di trasporto pubblico nell’area di Bergamo non accetterà più biglietti cartacei, che potranno essere usati fino al 30 aprile. Dopo questa data, solo i biglietti elettronici saranno validi per viaggiare sui mezzi pubblici. La transizione mira a rendere più efficiente e digitale il processo di accesso ai servizi di trasporto.

Da venerdì 1 maggio Arriva Italia dismette di biglietti cartacei per il trasporto pubblico nell’area di Bergamo e dà il via alla nuova era della bigliettazione elettronica, già attiva su tutti i servizi. Se già acquistati, i vecchi titoli di viaggio saranno validi esclusivamente fino a giovedì 30 aprile, mentre dal giorno successivo non saranno più utilizzabili né rimborsabili. Arriva Italia, con l’introduzione del biglietto elettronico in tutte le aree servite dalla Lombardia, ha voluto così compiere un importante passo avanti in termini di sostenibilità ambientale, contribuendo alla riduzione degli sprechi legati ai titoli di viaggio usa e getta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

