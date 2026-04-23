Rocco Casalino si candida | Tra due anni La Russa potrebbe essere Capo dello Stato uno scenario pericoloso

Un ex portavoce del governo ha annunciato la propria intenzione di candidarsi, commentando anche le possibili conseguenze di un cambiamento politico tra due anni. Ha osservato che un esponente politico potrebbe diventare Capo dello Stato, definendo questa eventualità come un scenario pericoloso. Nel suo intervento ha anche espresso un’opinione sulla situazione politica internazionale, citando l’effetto polarizzante di una figura statunitense.

«Io sono convinto che questa sia una fase molto particolare, con Trump che ha polarizzato di fatto la politica. In questa fase, secondo me, diventa veramente complicato non prendere una posizione e non impegnarsi; è una responsabilità di ognuno impegnarsi per contrastare questa destra che inizia a essere pericolosa, come vediamo con Trump e con certi provvedimenti e tentativi della premier Meloni, l’ultimo sul Dl sicurezza. Ci sono vari segnali. Tra due anni si voterà il capo dello Stato e potrebbe essere realisticamente Ignazio La Russa il prossimo presidente della Repubblica, che fa ancora dichiarazioni che richiamano il fascismo, cose che pensavamo superate.🔗 Leggi su Open.online

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