La faccio vola sta città! Mo seri ma ci potrebbe essere oggi uno a Roma che potrebbe governare mejo de me? Dai fate li bravi | il Brasiliano si candida a consigliere

Un uomo, conosciuto come il “Brasiliano”, ha annunciato la sua candidatura a consigliere comunale di Roma, dichiarando con entusiasmo di voler “far volare” la città. La prossima primavera si avvicina e le elezioni per il nuovo sindaco sono previste tra un anno e mezzo, con il sindaco uscente che ha annunciato la sua ricandidatura, mentre sul fronte delle candidature si registrano anche proposte impreviste per il Consiglio Comunale.

Tra un anno e mezzo la città di Roma sarà chiamata alle urne per le elezioni a sindaco della città. E se da un lato il primo cittadino uscente Roberto Gualtieri ha deciso di ricandidarsi, dall’altra fioccano auto-candidature per il Consiglio Comunale anche sorprendenti. Come nel caso del l’influencer “Il Brasiliano”, vero nome Massimiliano Minnocci. “La faccio vola sta città! Mo seri ma ci potrebbe essere oggi uno a Roma che potrebbe governare mejo de me? Dai fate li bravi” è la frase di lancio della campagna elettorale social che vede il candidato elegante in giacca e cravatta davanti a San Pietro. Minnocci che ha già tentato la strada come... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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