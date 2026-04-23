Rocco Casalino ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni a Ceglie Messapica. L’ex portavoce di Giuseppe Conte ha deciso di entrare ufficialmente in campo politico, scegliendo questa località per la sua candidatura. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sui programmi o le alleanze future. La decisione di Casalino segna un passo importante nella sua carriera pubblica.

Rocco Casilino scende in politica. Dopo essere stato per anni il portavoce di Giuseppe Conte nel periodo di Palazzo Chigi, l’esperto di comunicazione quando il presidente del M5s ha lasciato la presidenza del Consiglio si è apparentemente defilato dalla politica, salvo poi cercare di rientrarci dalla porta di servizio con una candidatura al Consiglio comunale di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Le elezioni si terranno tra il 24 e il 25 maggio e Casalino sarà candidato come rappresentante del centrosinistra in una lista nella quale sono presenti anche esponenti del Movimento 5 stelle. È stato lui stesso a renderlo noto attraverso...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Casalino entra in politica: l’ex portavoce di Conte si candida a Ceglie Messapica

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