Casalino scende in politica | Mi candido a Ceglie Messapica non si può restare neutrali

Rocco Casalino annuncia la sua candidatura a Ceglie Messapica, affermando che non è possibile restare neutrali di fronte alle sfide politiche del paese. Ex portavoce del governo, ha deciso di impegnarsi direttamente nel panorama locale, sottolineando la volontà di partecipare attivamente alla vita politica della cittadina pugliese. La scelta arriva dopo diversi anni trascorsi in ruoli istituzionali nazionali, ora concentrati sul territorio.

(Adnkronos) – Rocco Casalino scende in campo. In politica. Dopo gli anni vissuti a palazzo Chigi come portavoce di Giuseppe Conte e l'esperienza nell'entourage comunicativo del Movimento 5 stelle, il giornalista si candida al Consiglio comunale di Ceglie Messapica, il paese della provincia di Brindisi di cui è originario. "Sono convinto che questo sia un momento storico in cui non si può restare neutrali né sottrarsi: bisogna scegliere se limitarsi a osservare la crescita di queste destre o lavorare per indebolirle", spiega nel comunicato stampa in cui annuncia la sua candidatura. Ma perché iniziare dal basso? Anche a questa...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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