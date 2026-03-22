La rinascita di Larissa Iapichino Vola a 6,87 e conquista l’argento ai mondiali di atletica indoor

Larissa Iapichino si è aggiudicata la medaglia d’argento ai mondiali di atletica indoor a Torun, raggiungendo la quota di 6,87 metri nel salto in lungo. La competizione si è svolta il 22 marzo 2026 e ha visto la atleta italiana ottenere un risultato importante in una gara molto combattuta. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati di atletica presenti all’evento.

Torun, 22 marzo 2026 – Larissa Iapichino si veste d’argento ai mondiali di atletica indoor in scena a Torun. La campionessa di salto in lungo fiorentina ha ottenuto il secondo posto alle spalle di Agate De Sousa. Per la 23enne delle Fiamme Oro, campionessa europea indoor in carica ad Apeldoorn 2025, si tratta della prima medaglia iridata in carriera, con la misura di 6.87 metri, 5 centimetri in meno rispetto ai 6,92 della portoghese che ha vinto l’oro. Completa il podio la colombiana Natalia Linares, bronzo con 6.80. Iapichino, con l’argento, riscatta il 15esimo posto di Tokyo nel 2025, la settima posizione di Glasgow 2024 e la quinta di Budapest 2023. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La rinascita di Larissa Iapichino. Vola a 6,87 e conquista l’argento ai mondiali di atletica indoor Articoli correlati LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: argento per Larissa Iapichino nel lungo! Fabbri soporifero in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA L’ITALIA PUÒ VINCERE IL MEDAGLIERE? GLI ASSI DELL’ULTIMA... Leggi anche: Quando gareggia Larissa Iapichino ai Mondiali indoor di atletica 2026: orari, programma, streaming Altri aggiornamenti su Larissa Iapichino La rinascita di Larissa Iapichino. Vola a 6,87 e conquista l’argento ai mondiali di atletica indoorLa saltatrice fiorentina ha ottenuto la piazza d’onore alle spalle della portoghese Agate De Sousa (6,92). Un risultato che la riscatta della delusione di Tokyo ... lanazione.it Larissa Iapichino lascia spanne all’asse di battuta e subisce la beffa: argento ai Mondiali IndoorLarissa Iapichino ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di salto in lungo che ha animato la mattinata dell'ultima giornata ai Mondiali Indoor ... oasport.it