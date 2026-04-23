Rivoluzione Retrocomputing | Linux corre su Windows 95 e 98

Un nuovo progetto di retrocomputing permette di far girare Linux su Windows 95, 98 e ME, integrando il kernel Linux 6.19 in questi sistemi operativi datati. Questa iniziativa consente di eseguire applicazioni Linux su computer con architetture Microsoft degli anni Novanta. L'implementazione apre nuove possibilità per gli appassionati di vecchi hardware e software, offrendo un modo per rivivere e sperimentare ambienti di quegli anni con tecnologie attuali.

? Cosa sapere Il progetto WSL9x integra il kernel Linux 6.19 su Windows 95, 98 e ME.. L'integrazione permette l'esecuzione di applicazioni Linux su architetture Microsoft degli anni Novanta.. Il progetto WSL9x riesce a far girare un kernel Linux versione 6.19 all’interno di vecchi sistemi Windows 95, 98 e ME, superando i limiti tecnici di architetture nate trent’anni fa. Questa integrazione, che permette l’esecuzione di applicazioni Linux accanto ai programmi Win32 senza dover riavviare il computer, segna una svolta nel retrocomputing. Il sistema ibrido nasce da una sfida tecnica che mira a far convivere due mondi storicamente incompatibili: la stabilità del modello Unix-like e la struttura dei sistemi Microsoft degli anni ’90.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rivoluzione Retrocomputing: Linux corre su Windows 95 e 98 Notizie correlate Leggi anche: Zorin OS 18.1: la rivoluzione Linux che sostituisce Windows 10 Wine fa girare Photoshop su Linux: bastano queste modifiche per dire addio a WindowsPer anni, chi ha scelto Linux come sistema operativo principale ha dovuto fare i conti con un’assenza pesante: quella di Adobe Creative Cloud.