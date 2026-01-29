Wine permette ora di far girare Photoshop su Linux senza troppi problemi. Basta applicare alcune modifiche per utilizzare il noto programma di grafica senza dover installare Windows. Chi ha scelto Linux come sistema operativo può così lavorare con Photoshop quasi come fosse nativo, senza dover ricorrere a soluzioni complicate o a sistemi dual boot. Una svolta importante per chi lavora nel settore creativo e ha scelto Linux come ambiente principale.

Per anni, chi ha scelto Linux come sistema operativo principale ha dovuto fare i conti con un’assenza pesante: quella di Adobe Creative Cloud. Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, strumenti irrinunciabili per chi lavora nel settore creativo, restano ostinatamente ancorati a Windows e macOS. Un vuoto che ha frenato l’adozione di Linux in ambito professionale, costringendo designer, fotografi e video editor a compromessi scomodi: dual boot, macchine virtuali, software alternativi spesso meno potenti. Ora però qualcosa si è mosso. E non grazie ad Adobe, ma a uno sviluppatore indipendente che ha deciso di mettere le mani dove il colosso californiano non ha mai voluto guardarci. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Wine fa girare Photoshop su Linux: bastano queste modifiche per dire addio a Windows

Approfondimenti su Wine Photoshop

Scopri come eseguire Office e Photoshop su Linux senza rallentamenti grazie a un container dedicato.

Nel 2025, il gaming su Linux rappresenta un’alternativa valida e stabile a Windows, offrendo un’esperienza accessibile e performante.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Wine Photoshop

Argomenti discussi: Photoshop sbarca finalmente su Linux grazie a una back door.

Come provare Adobe Photoshop e Creative Cloud su Linux con WineCon Wine-Staging 11.1 il progetto Wine compie un passo rilevante verso una migliore integrazione dei software Adobe su Linux. Le nuove patch risolvono blocchi storici dell’installer Creative Cloud, co ... msn.com

La fiction su Messina Denaro: "Volevamo girare a Trapani, ma ci hanno fatto capire che..." #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook