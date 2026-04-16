Zorin OS 18.1 | la rivoluzione Linux che sostituisce Windows 10

Recentemente è stato rilasciato Zorin OS 18.1, una distribuzione Linux che ha già superato i 3,3 milioni di download negli ultimi sei mesi. Questa versione si presenta come una valida alternativa a Windows 10, che ha terminato ufficialmente il supporto da parte di Microsoft. La diffusione di questa distribuzione evidenzia il crescente interesse per soluzioni open source tra gli utenti in cerca di un sistema operativo stabile e affidabile.

Il nuovo rilascio di Zorin OS 18.1 segna un punto di svolta per la distribuzione Linux che ha registrato oltre 3,3 milioni di download negli ultimi sei mesi, consolidandosi come l’alternativa principale deve abbandonare Windows 10 a causa della fine del supporto ufficiale di Microsoft. L’aggiornamento, che coinvolge anche la versione Lite, punta a semplificare radicalmente il passaggio verso un sistema aperto attraverso una gestione intelligente delle applicazioni e una maggiore fluidità operativa. La strategia dell’integrazione software per i nuovi utenti. Uno degli aspetti più rilevanti di questa nuova release riguarda la capacità del sistema di guidare l’utente nella scelta dei programmi giusti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zorin OS 18.1: la rivoluzione Linux che sostituisce Windows 10 Notizie correlate Leggi anche: La Francia dice addio a Windows per Linux: una scelta di sovranità digitale europea contro gli Stati Uniti Wine fa girare Photoshop su Linux: bastano queste modifiche per dire addio a WindowsPer anni, chi ha scelto Linux come sistema operativo principale ha dovuto fare i conti con un’assenza pesante: quella di Adobe Creative Cloud.