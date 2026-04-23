Rivoluzione in ospedale | arriva l’AI su misura per i medici

Un nuovo strumento per i professionisti sanitari sta entrando in uso negli Stati Uniti: OpenAI ha lanciato ChatGPT for Clinicians, un’intelligenza artificiale pensata per assistere i medici e il personale ospedaliero specializzato. La piattaforma offre risposte rapide e supporto nelle attività quotidiane, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la precisione nelle diagnosi e nelle decisioni cliniche. La novità rappresenta un passo avanti nell’integrazione delle tecnologie digitali nel settore sanitario.

? Cosa sapere OpenAI lancia ChatGPT for Clinicians negli Stati Uniti per il personale sanitario specializzato.. L'integrazione dell'IA nei flussi di lavoro medici raggiunge il 72% secondo la AMA.. OpenAI ha lanciato ChatGPT for Clinicians negli Stati Uniti, una piattaforma dedicata agli operatori sanitari che mira a trasformare radicalmente le dinamiche della pratica medica quotidiana attraverso modelli di intelligenza artificiale ottimizzati per il settore. L’annuncio arriva in un momento di accelerazione tecnologica senza precedenti nel campo della medicina: secondo i dati forniti dalla American Medical Association, la percentuale di medici che integra l’intelligenza artificiale nei propri flussi di lavoro è balzata al 72%, segnando un incremento drastico rispetto al 48% registrato lo scorso anno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rivoluzione in ospedale: arriva l’AI su misura per i medici Jerzy Popieuszko : le prêtre qui défia le régime communiste Notizie correlate Protesi del ginocchio: al Cof di Lanzo la rivoluzione è robotica, recuperi più rapidi e interventi su misuraA un anno dall’introduzione della chirurgia robotica al ginocchio, arriva un segnale chiaro dall’Alta Valle Intelvi: la tecnologia sta cambiando... Un premio ai medici che fanno meno ricette: l’accordo in Emilia Romagna è una rivoluzioneBologna, 5 febbraio 2026 – Ecco, nel dettaglio, tutte le novità del nuovo accordo integrativo dei medici di famiglia, così come è stato firmato (dopo... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Alla pediatria dell’ospedale di Massa arriva Evelyn. Carezze e sorrisi; Protesi del ginocchio: al Cof di Lanzo la rivoluzione è robotica, recuperi più rapidi e interventi su misura; Humanitas, l’AI aiuta i medici durante le visite: così l’assistente virtuale trascrive il referto; Addio Android, arriva Vega: la rivoluzione forzata di Fire TV. La #Juve pianifica il futuro con una profonda rivoluzione della rosa che coinvolge numerosi nomi eccellenti, come riportato da Il Corriere dello Sport Valigie pronte per #Adzic, #Openda, #DiGregorio, #Cabal, #JoaoMario e #David Voi tratterreste qualc x.com La #Juve pianifica il futuro con una profonda rivoluzione della rosa che coinvolge numerosi nomi eccellenti, come riportato da Il Corriere dello Sport Valigie pronte per #Adzic, Lois #Openda, Michele #DiGregorio, Juan #Cabal, #JoaoMario e Jonathan #D - facebook.com facebook