Un premio ai medici che fanno meno ricette | l’accordo in Emilia Romagna è una rivoluzione

A Bologna è stato firmato un nuovo accordo tra i sindacati dei medici di famiglia e la Regione Emilia-Romagna. La novità più importante riguarda un premio per quei medici che fanno meno ricette e prescrizioni inutili. Dopo settimane di trattative, i firmatari hanno deciso di premiare il lavoro più mirato e meno invasivo. La decisione potrebbe cambiare il rapporto tra medici e pazienti, puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità.

Bologna, 5 febbraio 2026 – Ecco, nel dettaglio, tutte le novità del nuovo accordo integrativo dei medici di famiglia, così come è stato firmato (dopo lunghissima trattativa) tra i sindacati dei camici bianchi - – Fimmg, Cisl e Fmt – e la Regione Emilia-Romgna. Cosa sono le Aft? Studi medici aperti fino a 12 ore al giorno. La vera rivoluzione di questo nuovo sistema sono Aggregazioni funzionali territoriali (Aft). Si tratta una novità fortemente voluta dalla Regione e segna il passaggio da un modello organizzativo individuale a uno organico.

