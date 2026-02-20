IA crea codice | 20.000 linee giorno il futuro del software è qui

L’intelligenza artificiale produce fino a 20.000 linee di codice ogni giorno, segnando un nuovo passo avanti nel settore del software. Questa tecnologia automatizza gran parte del lavoro di programmazione, riducendo tempi e costi. Le aziende tech già sperimentano strumenti di AI in fase di sviluppo, accelerando i progetti e semplificando la scrittura di codice complesso. Sempre più sviluppatori adottano queste soluzioni per migliorare la produttività. La rivoluzione nel modo di creare software sta prendendo forma e cambia il panorama del settore.

L’Era Post-Coding: L’Intelligenza Artificiale Riscrive le Regole del Software Development. L’industria del software è sull’orlo di una trasformazione radicale. La capacità dell’intelligenza artificiale di generare codice in autonomia, senza l’intervento umano, sta mettendo in discussione il ruolo tradizionale dei programmatori e delle software house. Questa rivoluzione, resa possibile da progressi significativi nell’autonomia degli agenti AI, potrebbe democratizzare lo sviluppo software, ma solleva anche interrogativi sul futuro del lavoro e sulle competenze necessarie nel settore. L’Ascesa degli Agenti Autonomi e la Nascita di OpenClaw.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

