Rivieracqua ha approvato un piano di investimenti da 30 milioni di euro, che prevede un nuovo assetto societario con Acea Molise come socio principale. La decisione è stata presa durante una riunione a Imperia, nel corso della quale sono stati definiti i dettagli delle modifiche alla governance e alle strategie di sviluppo dell’azienda. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra le due società nel settore idrico.

? Cosa sapere Rivieracqua approva a Imperia piano investimenti da 30 milioni con Acea Molise socio principale.. Nuovo assetto azionario e cantieri infrastrutturali servono 210.000 utenti dell'Ato idrico imperiese.. Oltre 30 milioni di euro per il piano di investimenti di Rivieracqua: l’assemblea dei soci ha approvato questa mattina a Imperia il rendiconto di gestione 2025, segnando il consolidamento del nuovo assetto societario con Acea Molise. L’incontro tenutosi presso la sede del Comune di Imperia ha la partecipazione dei vertici aziendali e dei rappresentanti delle istituzioni locali. Tra i presenti figurano il presidente della Provincia e sindaco di Imperia, Claudio Scajola, insieme a Sergio Tommasini, che ricopre il ruolo di amministratore unico di Amaie Srl e presiede Amaie Energia e Servizi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rivieracqua: piano da 30 milioni e nuovo assetto con Acea Molise

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