La Giunta regionale ha presentato un nuovo piano sanitario che prevede una ristrutturazione dei presidi ospedalieri nel Molise, inserita nel Documento di economia e finanza regionale 2026-2028. Il progetto si concentra sulla modernizzazione delle strutture e sulla possibilità di garantire cure più vicine alle comunità locali. La strategia si basa su linee guida definite per migliorare l’assistenza e ottimizzare le risorse del sistema sanitario regionale.

La Giunta regionale ha delineato le nuove direttrici per la sanità molisana attraverso il Documento di economia e finanza regionale 2026-2028, che include una profonda ristrutturazione dei presidi ospedalieri. L’obiettivo è allineare l’offerta sanitaria ai parametri stabiliti dal Dm 70, puntando su strutture moderne e servizi specialistici più efficienti. Il piano si inserisce in un percorso di gestione finanziaria iniziato nel 2007 con il rientro dal disavanzo sanitario e proseguito dal 2009 sotto il regime commissariale. La strategia attuale mira a concentrare le prestazioni di alta qualità in centri dotati di tecnologie avanzate e servizi necessari per garantire sicurezza e diritto alla salute. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità in Molise: nuovo piano per ospedali moderni e cure locali

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