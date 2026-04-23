Riuniti per Amadei l’artigiano del teatro

Una serata è stata dedicata a ricordare Davide Amadei, figura nota nel mondo teatrale come artigiano delle scene, costumista, regista e appassionato sostenitore del teatro dialettale. La manifestazione ha riunito colleghi, amici e appassionati, tutti intenti a celebrare il suo contributo nel settore, tra ricordi condivisi e testimonianze sulla sua lunga attività nel panorama teatrale locale.

Una serata per ricordare Davide Amadei, artigiano delle scene, costumista, regista e storico del teatro dialettale. Un’intera comunità si riunisce stasera alle 21 al Teatro Dehon perché il ricordo di Amadei "rimane vivo in chi ha condiviso con lui l’amore per il teatro e per Bologna ". Nasce così uno spettacolo speciale in sua memoria, che vedrà protagoniste le compagnie Arrigo Lucchini, Bruno Lanzarini e La Ragnatela. Un evento corale che intende celebrare non solo il talento di Amadei, ma anche il suo legame con la città e con il teatro vissuto come spazio di incontro e comunità. Le compagnie porteranno sul palco brevi estratti dei loro repertori, alternando momenti di comicità e riflessione, in un dialogo ideale con la sua eredità artistica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riuniti per Amadei, l’artigiano del teatro Notizie correlate ArtiGiano Diffuso 2026: il teatro che abita i luoghi e guarda al futuro sostenibileIl festival estivo ArtiGiano Diffuso, ideato e curato dalla compagnia Il Giardino delle Ore, celebra nel 2026 la sua decima edizione trasformandosi... E' morto Marco Pierozzi, l'artigiano del panePortava avanti l'attività insieme al fratello Leonardo: forno e laboratorio a Pieve al Toppo, bottega ad Arezzo.