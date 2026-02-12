E' morto Marco Pierozzi l' artigiano del pane
Ieri sera, 11 febbraio, è morto Marco Pierozzi, l'artigiano del pane. Lavorava con il fratello Leonardo e da anni preparava pane fresco per la comunità. La sua scomparsa ha colpito molti, che lo ricordano come un uomo semplice e dedito al lavoro.
Portava avanti l'attività insieme al fratello Leonardo: forno e laboratorio a Pieve al Toppo, bottega ad Arezzo. Lascia la moglie e due figli Ieri sera, 11 febbraio, è venuto a mancare Marco Pierozzi, che insieme al fratello Leonardo portava avanti l'attività di panettiere. Titolari di un forno e di un laboratorio a Pieve al Toppo, da anni gestivano anche una frequentatissima bottega ad Arezzo, all'interno di uno dei bastioni di Porta Santo Spirito. Tanti e molto apprezzati i prodotti messi in vendita: pane, pizza, schiacciate, dolci da colazione e pasticceria. La loro attività fa parte della rete di artigiani “Figli di Pasta Madre Viva”, che riunisce i panificatori impegnati nell’uso del lievito madre per una panificazione autentica.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
