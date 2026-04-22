ArtiGiano Diffuso 2026 | il teatro che abita i luoghi e guarda al futuro sostenibile
Il festival estivo ArtiGiano Diffuso, organizzato dalla compagnia Il Giardino delle Ore, si svolge nel territorio del Triangolo Lariano e quest’anno celebra la sua decima edizione. La manifestazione si distingue per la sua modalità di allestimento, che prevede la collocazione di spettacoli teatrali in diversi luoghi della zona. L’edizione 2026 si concentra anche sulla promozione di pratiche sostenibili e sulla valorizzazione del patrimonio locale attraverso il teatro.
Il festival estivo ArtiGiano Diffuso, ideato e curato dalla compagnia Il Giardino delle Ore, celebra nel 2026 la sua decima edizione trasformandosi in una vera e propria festa diffusa nel territorio del Triangolo Lariano. Un traguardo importante che segna dieci anni di esperienze teatrali.🔗 Leggi su Quicomo.it
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