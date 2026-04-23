Ritorno in vista per il Napoli? Ecco chi potrebbe tornare in estate

Si parla di un possibile ritorno in maglia azzurra per un giocatore che l’anno scorso ha lasciato il club dopo appena un anno. La situazione sembra concretizzarsi nel corso della prossima estate, anche se i dettagli sulla trattativa non sono ancora stati confermati ufficialmente. Il club potrebbe valutare di reintegrare il calciatore, che aveva lasciato il Napoli in modo temporaneo.

Un fattore chiave della sua crescita è stato il sostegno dell’allenatore Marcelino, che ha creduto nelle sue capacità e gli ha concesso continuità. In questo contesto favorevole, Marin ha potuto esprimere il proprio potenziale, diventando una pedina affidabile nel reparto arretrato. Dal punto di vista economico, l’accordo tra i due club prevede un investimento iniziale superiore al milione di euro, con una clausola di riscatto fissata poco oltre i 12 milioni. Nonostante la soddisfazione per il rendimento del difensore, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, alcune possibili modifiche interne al Villarreal potrebbero incidere sulle decisioni future, per cui non è escluso che Marín a giugno torni a Napoli.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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