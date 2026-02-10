Inter Juve bianconeri in allerta | due recuperi fondamentali in vista per Chivu Ecco chi potrebbe tornare in campo proprio nel Derby d’Italia

La squadra dell’Inter si prepara al big match contro la Juventus. Due giocatori fondamentali del centrocampo nerazzurro stanno facendo passi avanti e potrebbero tornare a disposizione di Chivu per il derby d’Italia. La loro presenza in campo potrebbe fare la differenza in una sfida che si annuncia molto combattuta.

Inter Juve, i due pilastri del centrocampo nerazzurro verso il rientro in gruppo per il derby d’Italia: pronti a riprendersi il posto da titolare. La marcia di avvicinamento al derby d’Italia si arricchisce di notizie fondamentali per gli equilibri del campionato. Se la Juventus di Luciano Spalletti sta limando i dettagli tattici per “liberare” Jonathan David, in casa Inter il tecnico Cristian Chivu si prepara a riabbracciare i suoi uomini migliori. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sia Nicolò Barella che Hakan Calhanoglu sono ormai prossimi al rientro definitivo e puntano con decisione alla convocazione per la sfida di sabato 14 febbraio a San Siro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Spalletti si prepara al derby d’Italia con due recuperi importanti.

