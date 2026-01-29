Una nave russa è stata allontanata dalle acque inglesi dopo aver gettato l’ancora vicino a cavi transatlantici. La presenza della nave aveva attirato l’attenzione delle autorità britanniche, che hanno deciso di intervenire per evitare rischi alle infrastrutture critiche. La situazione evidenzia come le unità russe continuino a transitare nei tratti di mare sensibili, suscitando preoccupazioni tra gli esperti di sicurezza.

Una nave russa è stata costretta a lasciare le acque territoriali del Regno Unito dopo aver gettato l’ancora in prossimità di cavi transatlantici, un’infrastruttura critica e altamente sensibile che negli ultimi mesi sembra attirare un crescente interesse da parte di unità di superficie russe che continuano a transitare nei tratti di mare che custodiscono i cavi sottomarini. Secondo quanto riferito dalle autorità britanniche, una nave cargo russa, la Sinegorsk, è stata costretta ad allontanarsi da un elicottero armato Wildcat della Royal Navy. L’episodio contribuisce ad alimentare la tensione già palpabile tra Mosca e Londra, proprio mentre il Regno Unito annuncia la ferma intenzione di dare "battaglia" alla cosiddetta Flotta ombra russa, in coordinamento con gli Stati Uniti e altri 12 Paesi europei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tensione nei mari del Nord: nave russa allontanata dalle acque inglesi: cos'è successo

