Il ristoratore contro la tiktoker De Crescenzo | Ci fece perdere clienti

Il proprietario di un ristorante di Castel di Sangro ha testimoniato questa mattina in tribunale, confermando quanto scritto nella querela contro una tiktoker napoletana. La donna aveva pubblicato un video che il ristoratore ha ritenuto diffamatorio, riferendo di aver subito una perdita di clienti dopo il cenone di Capodanno del 31 dicembre 2022. La testimonianza si inserisce in un procedimento legale avviato dal ristoratore contro la influencer digitale.

Tempo di lettura: 2 minuti Ha deposto stamane in tribunale, confermando quanto dichiarato nella querela, il titolare del ristorante di Castel di Sangro che denunciò per diffamazione la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo dopo il cenone di Capodanno del 31 dicembre 2022. “Il processo sta andando avanti per come ce lo proponevamo “, afferma all’ANSA l’avvocata Gaetana Di Ianni, difensore di Alessandro Coscia, titolare del ristorante ‘Antica Neviera’, oggi chiuso. La tiktoker, venuta alla ribalta in seguito al caso di overtourism sulle piste da sci di Roccaraso, ha scelto di non presentarsi in tribunale a Sulmona. “Noi abbiamo querelato Rita...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il ristoratore contro la tiktoker De Crescenzo: “Ci fece perdere clienti” Notizie correlate Leggi anche: Napoli, accoltellato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo Accoltellato a Napoli il figlio della tiktoker Rita De CrescenzoUn pomeriggio di paura nel centro di Napoli, dove un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito in seguito a un’aggressione con un’arma da taglio.