Rissa minaccia e furto | foglio di via obbligatorio per un giovane pregiudicato

Durante le attività di controllo svolte dalla Polizia di Sondrio, è stato emesso un Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di un ragazzo di 19 anni residente in provincia di Lecco. L’intervento si è reso necessario in seguito a un episodio che ha coinvolto una rissa, minacce e un furto, comportando l’adozione di questa misura di prevenzione nei confronti del giovane.

Nell’ambito delle molteplici attività a carattere preventivo svolte ogni giorno dalla Polizia di Stato di Sondrio, è stato adottato un nuovo Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di un giovane ragazzo italiano di 19 anni, domiciliato in provincia di Lecco.Curriculum delinquenziale.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Notizie correlate

Carabinieri in azione nell'Arianese: denunce, segnalazioni e foglio di via obbligatorioI controlli, tuttora in corso, svolti sia di giorno che di notte, hanno interessato le aree urbane e periferiche del territorio di competenza In...

Truffe slot a Colleferro: denunciato pregiudicato napoletano, attivata procedura Foglio di Via per impedirne il ritorno.Un pregiudicato originario della provincia di Napoli è stato denunciato dalla polizia di Stato di Colleferro per una truffa ai danni di una sala slot...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: D.L. 23/2026 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica - Cittadinanza e immigrazione - Giustizia; Rimpatri e accompagnamenti alla frontiera: in poco più di un mese emessi 8 provvedimenti; Dal territorio - Otto stranieri espulsi; DL Sicurezza approvato al Senato: il provvedimento passa alla Camera.

Rissa, minaccia e furto: foglio di via obbligatorio per un giovane pregiudicatoNell’ambito delle molteplici attività a carattere preventivo svolte ogni giorno dalla Polizia di Stato di Sondrio, è stato adottato un nuovo Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di un giovane raga ... leccotoday.it

Rissa con i maranza per la cassa audio, cambia tutto: ecco cosa rivelano le telecamerePare che l’oggetto non sia mai stato rubato e che la figlia di uno dei tre lo abbia prestato a uno dei minori, suo fidanzatino. Sia i papà che i minori sono indagati ... ilgiornale.it

Sulla rissa di via Milone che ha coinvolto tre marocchini (due arrestati dai carabinieri per tentato omciidio), la comunità musulmana condanna la violenza e prende le distanze: «Siamo dispiaciuti». Ismail Bouchnafa, presidente della Federazione Islamica di Si - facebook.com facebook

Rissa davanti al locale, il titolare non chiama subito la polizia: licenza sospesa per 7 giorni x.com