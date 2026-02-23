Carabinieri in azione nell' Arianese | denunce segnalazioni e foglio di via obbligatorio

I Carabinieri nell'Arianese hanno portato a termine diverse operazioni per contrastare la criminalità, causate da episodi di vandalismo e risse tra giovani. Durante i controlli, hanno denunciato alcune persone e misure di allontanamento sono state applicate a chi ha infranto le regole. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona, intervenendo prontamente. La presenza delle forze dell’ordine resta alta per garantire la sicurezza dei cittadini.

I controlli, tuttora in corso, svolti sia di giorno che di notte, hanno interessato le aree urbane e periferiche del territorio di competenza In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L’obiettivo è quello di implementare il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili. In tale contesto, la Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino sta coordinando servizi mirati che, attraverso l’impiego quotidiano di numerose pattuglie, si concentrano principalmente nei Comuni maggiormente interessati dalla criminalità locale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Carabinieri, controlli a tappeto: denunce, segnalazioni e un ordine di carcerazioneI Carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio, svolgendo verifiche su strada e nei locali pubblici.

Monterotondo, maxi controlli dei carabinieri: un arresto, 9 denunce e 10 segnalazioniNel fine settimana, i carabinieri di Monterotondo hanno intensificato i controlli straordinari sul territorio, supportati dal Nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Sindaco riceve e ringrazia l’equipaggio dei Carabinieri distintosi la scorsa settimana nell’intervento al Poetto; Controlli delle forze dell'ordine: tre arresti in provincia di Lecce; Folle inseguimento: tenta la fuga dai carabinieri, sperona la loro auto e poi spruzza spray al peperoncino ai militari. Arrestato un latitante 24enne; Rubano tre telefoni, cercano di fuggire in auto ma i carabinieri li acciuffano.

Controlli e arresti nel Leccese: carabinieri in azione tra furti e controlli antimafiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Controlli e arresti nel Leccese: carabinieri in azione tra furti e controlli antimafia ... tg24.sky.it

Borseggiatori in azione in metro e nelle vie dello shopping: sei arrestiIn questi giorni di festa, che hanno portato le vie del centro di Roma e i mezzi pubblici a essere ancora più affollati per lo shopping natalizio, i carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno ... romatoday.it

Pensionate nella morsa dei truffatori: finti carabinieri in azione, rubati soldi e gioielli Il ricatto del falso incidente: a Monserrato e Favara due nuove vittime derubate dei risparmi di una vita Leggi l’articolo completo di Antonino Ravanà al link nel primo commento - facebook.com facebook