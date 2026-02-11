Truffe slot a Colleferro | denunciato pregiudicato napoletano attivata procedura Foglio di Via per impedirne il ritorno

La polizia di Colleferro ha denunciato un pregiudicato napoletano per aver truffato una sala slot in città. L’uomo è stato anche sottoposto a una procedura di Foglio di Via per impedirgli di tornare nel paese. La vicenda riguarda un tentativo di raggiro che ha portato all’azione immediata delle forze dell’ordine.

Un pregiudicato originario della provincia di Napoli è stato denunciato dalla polizia di Stato di Colleferro per una truffa ai danni di una sala slot locale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di truffe, è stato incastrato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del locale, che hanno documentato il suo modus operandi e permesso il suo riconoscimento. Contestualmente, è stata avviata la procedura per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, che impedirà all’uomo di fare ritorno a Colleferro per un determinato periodo. La vicenda si è consumata nei giorni scorsi in una sala slot di Colleferro, nel cuore della Valle del Sacco.🔗 Leggi su Ameve.eu

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Colleferro hanno individuato e denunciato un pregiudicato napoletano che aveva messo a segno una truffa “della ricarica” in una sala slot.

