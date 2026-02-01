Rissa alla festa di San Ciro accoltellato un 20enne

Durante la festa di San Ciro a Grottaglie, due ragazzi sono finiti in ospedale dopo una rissa scoppiata nell’area del luna park. Un 20enne e un minorenne sono stati feriti con coltellate e ora sono sotto cure. La polizia sta indagando per capire cosa abbia scatenato l’alterco.

Tarantini Time Quotidiano Due ragazzi di cui uno minorenne, sono stati accoltellati e rimasti feriti ieri sera a Grottaglie in una rissa scoppiata nell'area del luna park per la festa patronale di San Ciro. Non sono in pericolo di vita. Durante la zuffa, uno dei giovani coinvolti ha impugnato un coltello con il quale ha colpito più volte un ventenne del posto. Ferito anche un sedicenne che si trovava con lui e che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato di sedare la lite. Quest'ultimo ragazzo è stato raggiunto da una coltellata a un braccio. Entrambi i feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

