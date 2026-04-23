Una rissa scoppiata in un parco ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Un testimone ha descritto l’episodio come un vero e proprio agguato e un regolamento di conti, più che un episodio di bullismo. L’incidente ha portato molte persone a temere per la propria sicurezza e ha generato un forte allarme tra chi frequenta regolarmente l’area. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.

"Non è stata una semplice aggressioni da bullismo, ma un agguato vero e proprio, un regolamento di conti che poteva avere conseguenze tragiche". I residenti nella zona del parco di via don Bassoli, a Fabbrico, raccontano una situazione molto grave. Il riferimento è alla rissa avvenuta lo scorso fine settimana al parco del paese, di cui il Carlino ha riportato una prima descrizione dei fatti, raccontando di un giovane rimasto ferito e dell’intervento di ambulanza e carabinieri. "Un gruppetto di ragazzi è arrivato con due auto – raccontano i residenti, ancora scossi da quanto successo – bloccando gli accessi al parchetto, dove si trovavano altri giovani, in un punto usato anche per consumare droga e fumare hashish.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa al parco, l’allarme: "Ora viviamo nella paura"

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