A Colle di Val d’Elsa, i furti nelle case e le spaccate alle auto aumentano, creando un senso di insicurezza tra i residenti. Le rapine si verificano sia nel centro storico che nelle zone periferiche, spesso di notte, mentre i proprietari assistono impotenti. La situazione si aggrava con episodi che si ripetono ormai da mesi, lasciando molti cittadini preoccupati e ansiosi.

Da mesi la comunità di Colle di Val d’Elsa si sente sotto attacco. I furti in appartamento si susseguono con frequenza allarmante, colpendo il centro come le campagne, e nelle ultime settimane si sono moltiplicate anche le spaccate alle auto, talvolta consumate sotto gli occhi attoniti dei proprietari. Un’ondata che alimenta rabbia e inquietudine. Il clima di paura e insicurezza cresce ogni giorno, e i cittadini si chiedono quanto ancora dovranno sopportare. La sensazione di essere impotenti di fronte a questi atti criminosi rende l’atmosfera sempre più tesa e difficile da vivere. In questo contesto si inserisce quanto accaduto domenica scorsa, tra le 18,30 e le 20,30, in località Campiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colle: ora è allarme sicurezza. Furti nelle case e spaccate. I cittadini vivono nella paura

