Riscoprire l' arte di Adriana Pincherle

Ieri, una studentessa ha conseguito la laurea con il massimo dei voti, presentando una tesi dedicata a un’artista del Novecento. La ricerca si focalizza sulla vita e le opere di Adriana Pincherle, un nome che sta tornando alla ribalta nel mondo dell’arte. La laureanda ha scelto di approfondire il contributo di questa artista, rivolgendo un messaggio alle nuove generazioni di appassionati e studiosi.

Giovanna M. Carli si laurea con una tesi per riscoprire Adriana Pincherle e lancia un messaggio alle giovani generazioni Si è laureata ieri con il massimo dei voti Giovanna M. Carli, conseguendo la Laurea Magistrale in Storia dell’Arte con una tesi dedicata ai dipinti di Adriana Pincherle.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate L’arte di guidare: riscoprire Garibaldi nel disordine di oggiVirman Cusenza, giornalista e scrittore, già direttore de Il Mattino e Il Messaggero, ha appena pubblicato “L’altro Garibaldi – I diari di Caprera”... Dieci gite per riscoprire la Toscana: fra arte e storia, ecco i paesi da non perdereFirenze, 28 marzo 2026 – Arrivano la primavera, le vacanze di Pasqua, le giornate che si allungano con l’introduzione dell’ora legale: cambia la...