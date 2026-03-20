L’arte di guidare | riscoprire Garibaldi nel disordine di oggi

Virman Cusenza, giornalista e scrittore con esperienza come direttore de Il Mattino e Il Messaggero, ha recentemente pubblicato un saggio che esplora il ruolo di Garibaldi nel contesto attuale. Nel suo testo, analizza come i principi e le azioni del generale siano ancora presenti nel modo di affrontare le sfide di oggi. Il volume si concentra sul rapporto tra storia e attualità, senza tralasciare aspetti concreti e riferimenti diretti.

Virman Cusenza, giornalista e scrittore, già direttore de Il Mattino e Il Messaggero, ha appena pubblicato “L’altro Garibaldi – I diari di Caprera” (collana Le Scie di Mondadori), una biografia inedita dell’«eroe dei due mondi» che sposta lo sguardo dall’epica del personaggio al suo volto più umano e agreste. Giuseppe Garibaldi viene raccontato nella sua vita quotidiana sull’isola di Caprera, luogo scelto non come fuga dal mondo, ma come centro operativo del suo pensiero e della sua azione. Il libro si basa su un documento inedito ritrovato da Cusenza, i diari agricoli tenuti dal carismatico generale che guidò la spedizione dei Mille. Quelle pagine svelano le abitudini quotidiane di Garibaldi dal 1864 al 1876 (ma questi tredici anni sono solo la parte che ci è pervenuta, in realtà i diari coprivano un arco di tempo più vasto). 🔗 Leggi su Tpi.it

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