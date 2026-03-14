A Prato, la Fattoria Medicea si trova in uno stato di abbandono avanzato, con uno scheletro di edificio ormai fatiscente e pericoloso. Dopo un altro anno passato senza interventi, la struttura continua a deteriorarsi senza alcun intervento di restauro o recupero. La situazione attira poca attenzione e non risultano iniziative concrete per intervenire sulla condizione attuale dell’edificio.

Prato, 14 marzo 2026 – Parlare della Fattoria Medicea oggi è come sparare sulla Croce Rossa e, soprattutto, non interessa nessuno. A un anno esatto dal crollo di una porzione di una delle case addossate alle torri – che sebbene siano delle aggiunte successive avevano il loro fascino – tutto è rimasto esattamente uguale. “Indifferenza” è la parola giusta per descrivere oggi il gioiello voluto da Lorenzo de’ Medici, fiore all’occhiello della piana, uno dei pochi esempi di fattoria rinascimentale in tutta Europa. La struttura sta in piedi per l’appunto, mangiata da incuria, degrado, erbacce, sporcizia, piccoli furti, curiosi, feste clandestine di notte, disinteresse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fattoria Medicea, si è perso un altro anno. Ora resta uno scheletro fatiscente e pericoloso

Articoli correlati

Autolavaggio pericoloso, fatiscente e sporco: titolare multatoControlli su varie attività da parte dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Viterbo.

Ritrovato uno scheletro umano lungo il Po: indagini in corsoMacabro ritrovamento nel pomeriggio di oggi a Polesine Zibello, nel Parmense, dove uno scheletro umano è stato rinvenuto in un’area golenale del...

Aggiornamenti e notizie su Fattoria Medicea

Argomenti discussi: Fattoria Medicea, si è perso un altro anno. Ora resta uno scheletro fatiscente e pericoloso.

Caso Fattoria Medicea. Allarme intrusioni: Ragazzi sulla torre dove c’è stato il crolloNuovo allarme intrusioni all’interno della Fattoria Medicea alle Cascine di Tavola, di recente interessata da un importante crollo di una porzione dell’edificio. Lo scorso sabato sono andata a fare ... lanazione.it

Crolla la Fattoria Medicea. Giù la casa appoggiata alla torre: Divorata da incuria e degradoL’allarme lanciato da alcuni residenti: Il cedimento domenica, i calcinacci finiti nel fosso . Il proprietario: Non ne sapevo nulla. Siamo ancora in attesa dell’approvazione dell’iter. Una ferita ... lanazione.it