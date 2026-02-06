Lucca in Maschera il Carnevale di Viareggio sfilerà sulle Mura e nel centro storico della città

Domenica 8 febbraio le Mura di Lucca si trasformeranno in un grande palcoscenico per il Carnevale di Viareggio. I carri allegorici e le mascherate sfileranno tra le antiche mura, portando un’esplosione di colori e allegria nel centro storico. La città si prepara ad accogliere i visitatori che vorranno vivere questa tradizione, mentre gli organizzatori lavorano per garantire una giornata di festa senza intoppi.

Lucca, 6 febbraio 2026 – Domenica 8 febbraio le Mura di Lucca si vestiranno di colori per accogliere i carri e le mascherate del Carnevale di Viareggio. A partire dalle 15, Lucca in Maschera 2026 porterà in città uno degli eventi più spettacolari e attesi della stagione invernale, con una sfilata scenografica che attraverserà le Mura urbane e il centro storico. Un appuntamento da non perdere, capace di unire tradizione, arte della cartapesta e suggestione visiva in uno dei contesti più iconici della città. “Grande attesa per l’evento clou di Lucca in Maschera – dichiara l’assessore al turismo Remo Santini – che negli anni ha saputo crescere e rinnovarsi grazie alla virtuosa sinergia con la Fondazione Carnevale: ci aspettiamo come sempre una grande partecipazione per una sfilata che si preannuncia spettacolare e coinvolgente”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

