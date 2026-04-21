Coldiretti Abruzzo sui lupi avvelenati | Atto ignobile serve un confronto serio sulla loro sempre maggiore presenza

Coldiretti Abruzzo ha condannato con fermezza il ritrovamento di dieci lupi morti nel Parco nazionale, attribuendo la causa a un avvelenamento. La denuncia si unisce alla richiesta di affrontare con maggiore attenzione il crescente numero di questi animali nella regione, evidenziando la necessità di un confronto approfondito sulla gestione e sulla tutela della fauna selvatica. La vicenda ha suscitato reazioni di condanna e preoccupazione tra gli operatori del settore.

“Un atto ignobile” e un fatto “gravissimo”. È netta la condanna di Coldiretti Abruzzo sui dieci lupi trovati morti nel Parco nazionale per avvelenamento, ma il tema della loro sempre più massiccia presenza, sottolinea, va affrontato con un “confronto serio”. “Quanto accaduto ci colpisce.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Lupi avvelenati, dura condanna di Coldiretti: "Atto ignobile, ma ora serve un confronto serio”Anche Coldiretti Abruzzo esprime sconcerto e condanna in merito all’avvelenamento di dieci lupi all’interno di un’area protetta della regione. Lupi avvelenati in Abruzzo: la Regione si schiera contro il crimineL’uccisione di cinque lupi avvenuta il 17 aprile in una zona limitrofa al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha scatenato una ferma reazione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lupi avvelenati, Coldiretti Abruzzo: Atto ignobile, ora confronto serio sulla gestione; Lupi avvelenati, dura condanna di Coldiretti: Atto ignobile, ma ora serve un confronto serio; Alfedena, cinque lupi trovati morti nell’area contigua del Parco: si indaga sull’ipotesi di avvelenamento; Dieci lupi morti avvelenati nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Vino, Coldiretti Abruzzo contro l’emendamento sull’etichettatura: «A rischio l’identità del Montepulciano d’Abruzzo»Coldiretti Abruzzo si espone sull’emendamento al disegno di legge sui possibili effetti in materia di etichettatura dei vini ... laquilablog.it Coldiretti Abruzzo contro l'emendamento sull'etichettatura vini: A rischio l'identità del MontepulcianoColdiretti ha ribadito, nel corso dell'incontro, la propria piena contrarietà a ogni proposta di emendamento che punti a ridurre o limitare la protezione del vitigno Montepulciano ... ilpescara.it Emanuela Ripani, Presidente Coldiretti Teramo e Presidente Terranostra Abruzzo al VINITALY con Campagna Amica, ci racconta l'amore per il proprio lavoro e la sua azienda. facebook