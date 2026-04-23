Riqualificazione di via dei Mille i lavori al via dopo l' estate | investimento da 500mila euro

Dopo l'estate prenderanno il via i lavori di riqualificazione di via dei Mille, nel tratto tra viale Treno e viale Milano. L'intervento prevede un investimento complessivo di 500mila euro e interesserà la strada nel periodo successivo alla stagione estiva. Le operazioni di cantiere sono state programmate per migliorare le condizioni della via e ripristinare le esigenze di mobilità e sicurezza dell'area.

Partiranno al termine della stagione estiva i lavori per la riqualificazione di via dei Mille, nel tratto compreso tra viale Treno e viale Milano. L'investimento complessivo è di 500.000 euro e ad eseguire le operazioni sarà la ditta Biguzzi srl di Forlimpopoli. In questi mesi le ditte esterno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Salerno, al via i lavori alla Piscina Vitale: investimento da 1,2 milioni per la riqualificazioneLa struttura risultava inutilizzabile ormai da diversi mesi, creando disagi soprattutto per le società sportive e per gli utenti abituali... Riqualificazione al Cimitero urbano. Investimento da 330 mila euroSono iniziati i lavori di riqualificazione al Cimitero urbano: un investimento da 330 mila euro. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEL MONUMENTALE TEATRO MASSIMO V. BELLINI; Riqualificazione Viale della Vittoria, ben 11 le domande per il bando sul progetto di fattibilità economica; RinnovArea, al via il cantiere di viale Aldo Moro a Desulo. L’assessore Piu: Il piano straordinario di riqualificazione del patrimonio area comprende anche i piccoli comuni dell’isola, la qualità dell’abitare riguarda tutti i territori; Riqualificazione Piazza Giovanni XXIII. Riqualificazione via dei Mille a Cesenatico: lavori al via dopo l’estateAl via la riqualificazione di via dei Mille a Cesenatico: investimento da 500.000€ per nuovi marciapiedi, sottoservizi e aree verdi. Scopri il progetto. livingcesenatico.it Cesenatico, lavori in via dei Mille: si parte dopo l’estateA Cesenatico partiranno al termine della stagione estiva i lavori per la riqualificazione di via dei Mille, nel tratto compreso tra viale Trento e ... corriereromagna.it Prosegue il piano di rigenerazione urbana nel quartiere Stazione. Il sindaco Rossana Cannata: "Restituiamo alla città due luoghi simbolo della nostra identità" #caniteri https://siracusapress.it/attualita/avola-al-via-la-riqualificazione-della-villa-comunale-e-del - facebook.com facebook