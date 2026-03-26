Salerno al via i lavori alla Piscina Vitale | investimento da 1,2 milioni per la riqualificazione

A Salerno sono iniziati i lavori di ristrutturazione della Piscina Vitale, situata nel quartiere di Torrione sul Lungomare Tafuri. L’intervento ha un valore di circa 1,2 milioni di euro e riguarda gli impianti sportivi considerati tra i più rilevanti della città. La riqualificazione prevede interventi di manutenzione e miglioramento delle strutture esistenti.

La struttura risultava inutilizzabile ormai da diversi mesi, creando disagi soprattutto per le società sportive e per gli utenti abituali dell’impianto Prendono ufficialmente il via i lavori di ristrutturazione della Piscina Vitale di Torrione, situata sul Lungomare Tafuri, uno degli impianti sportivi più importanti per la città. Questa mattina è avvenuta la consegna del cantiere, segnando l’inizio di un intervento atteso da mesi da cittadini e associazioni sportive. L’opera, per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro, sarà finanziata grazie ai fondi del Dipartimento dello Sport stanziati dal Governo Meloni, affiancati da risorse comunali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salerno, al via i lavori alla Piscina Vitale: investimento da 1,2 milioni per la riqualificazione Articoli correlati Salerno, parte il cantiere per la piscina VitaleTempo di lettura: < 1 minutoArriva finalmente la sostituzione della membrana di copertura per la piscina Vitale a Torrione. Ricostruzione post alluvione, al via i lavori sulla provinciale Polenta: investimento da 1,4 milioniGli interventi saranno realizzati dal Consorzio Imprese Romagnole, attraverso la ditta esecutrice Impresa Mattei – Lavori Edili e Stradali... Altri aggiornamenti su Piscina Vitale Temi più discussi: News: Salerno, tanto tuonò che piovve: al via i lavori di ristrutturazione della piscina Vitale; Piscina Vitale, al via i lavori di riqualificazione; Salerno, al via i lavori alla Piscina Vitale: investimento da 1,2 milioni per la riqualificazione; Piscina Vitale a Salerno, finalmente il via ai lavori. Salerno: al via i lavori di riqualificazione della piscina comunale Simone VitaleI lavori, per un importo complessivo di 1,4 milioni di euro, sono stati resi possibili anche grazie al cofinanziamento comunale di 400mila euro, necessario per accedere alle risorse dell'avviso pubbli ... infocilento.it Piscina Vitale, al via i lavori di riqualificazione: Passo decisivo per lo sport salernitanoStampa Sono partiti oggi, 25 marzo, i lavori di ristrutturazione funzionale, riqualificazione e miglioramento energetico della piscina comunale Simone Vitale, uno degli impianti sportivi più importa ... salernonotizie.it Piscina Vitale, partito ufficialmente il cantiere "L'intervento è finanziato per un importo complessivo di 1,2 milioni" Continua a leggere sul nostro sito! #lavori #piscinavitale #risorse #Salerno #Cronaca #piscina #vitale #partito - facebook.com facebook PISCINA VITALE, AVVIATO IL CANTIERE: SI PARTE DAL TETTO Arriva finalmente la sostituzione della membrana di copertura per la piscina Vitale a Torrione. È quanto prevede uno dei capitoli... x.com