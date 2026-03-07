Guasto alla rete idrica a San Martino Ferrara | Riparazione completata acqua di nuovo disponibile da mezzogiorno

A San Martino a Chieti, il guasto alla rete idrica ha causato disagi ai residenti nelle ultime ore. La riparazione è stata completata e l'acqua è tornata disponibile da mezzogiorno. La situazione nel quartiere sta tornando alla normalità dopo il problema che aveva interrotto l’erogazione dell’acqua. La rete idrica è stata riparata e i residenti possono ora usufruire nuovamente del servizio.

Nel frattempo, per far fronte alle necessità più urgenti dei cittadini, è stata posizionata un'autobotte in via Salvo D'Acquisto a disposizione dei residenti Sta per tornare alla normalità la situazione dell'acqua nel quartiere San Martino a Chieti dopo il guasto alla rete idrica che nelle ultime ore ha causato disagi ai residenti. A comunicarlo è il sindaco Diego Ferrara, che ha ricevuto aggiornamenti dall'Aca sull'intervento di riparazione. «Ricevo dall'Aca la comunicazione che il danno alla rete idrica è stato riparato e che per le ore 12 l'acqua tornerà ad essere erogata», ha spiegato il primo cittadino. Nel frattempo, per far fronte alle necessità più urgenti dei cittadini, è stata posizionata un'autobotte in via Salvo D'Acquisto a disposizione dei residenti.