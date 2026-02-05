Lunedì mattina un’anziana coppia è stata rapinata al cimitero di San Martino dei Mulini. I ladri hanno agito davanti ai cancelli, mentre i due si avvicinavano per visitare la tomba. La scena si è svolta in un momento di normalità, ma la violenza ha rotto il silenzio di quella mattina. La coppia, visibilmente scossa, ha subito chiamato le forze dell’ordine. Ora si cerca di capire come siano andati i fatti e chi si nasconda dietro questa rapina.

Davanti ai cancelli del cimitero, dove si entra in punta di piedi e con il rispetto negli occhi, lunedì mattina la violenza ha rotto il silenzio. Erano le 10.30 al cimitero di San Martino dei Mulini quando una visita di affetto e memoria si è trasformata in un incubo per una coppia di anziani. Lei ha 73 anni, lui 80. Avevano parcheggiato l’auto per andare a trovare la tomba della madre di lei. "Sono scesa dall’auto per entrare al cimitero – racconta ancora scossa – mio marito è rimasto seduto dentro. Ho lasciato anche la borsetta, non pensavo certo potesse succedere qualcosa". Pochi minuti, il tempo di varcare l’ingresso, poi tutto è precipitato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapinata una coppia di anziani al cimitero di San Martino dei mulini

