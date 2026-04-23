Riprisintata la panchina dell' imbarcadero | era stata al centro di un' interrogazione

La panchina dell’imbarcadero sul Noncello, rimossa durante gli eventi di Pordenone Legge, è stata ripristinata dalla squadra manutenzioni del Comune di Pordenone. Dopo essere stata oggetto di un’interrogazione, i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti durante la stagione invernale sono stati completati. La panchina è ora di nuovo a disposizione dei cittadini lungo il fiume.

La squadra manutenzioni del Comune di Pordenone ha completato il ripristino della panchina dell’imbarcadero sul Noncello, rimossa in occasione degli eventi di Pordenone Legge e successivamente sottoposta a interventi di manutenzione straordinaria durante la stagione invernale.La sua rimozione.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rimossa l'unica panchina all'imbarcadero sul Nooncello, parte l'interrogazione Leggi anche: Rimossa l'unica panchina all'imbarcadero sul Noncello, parte l'interrogazione Altri aggiornamenti Eccellenza, Murru lascia la panchina dell'IglesiasGiampaolo Murru lascia la panchina dell'Iglesias, squadra attualmente al settimo posto nel campionato di Eccellenza. Con lui si è dimesso anche il vice allenatore Maurizio Quaglieri. Murru si dimette ... unionesarda.it Messi segna due gol e provoca la panchina avversaria con un solo gesto: Vuoi un autografo?Il gol della rimonta è arrivato al 90? su calcio di punizione e Messi è andato verso la panchina dell’Orlando per parlare con l’allenatore e prenderlo in giro con un gesto eloquente. Il modo più ... fanpage.it