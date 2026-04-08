Rimossa l' unica panchina all' imbarcadero sul Nooncello parte l' interrogazione

All'imbarcadero in via Rivierasca è stata rimossa l'unica panchina presente. La notizia è stata segnalata dalla consigliera comunale del Partito Democratico, Irene Pirotta. La scomparsa del banco ha suscitato attenzione tra i residenti e le persone che frequentano l’area. A seguito di questa vicenda, è stata avviata un’interrogazione da parte dell’amministrazione comunale.

Dall'imbarcadero in via Rivierasca è sparita l'unica panchina. La cosa viene evidenziata dalla consigliera comunale del Partito Democratico Irene Pirotta. “Una tavola di legno sulla base di due pietre forse non è l’ultimo grido del design, ma assolveva pienamente alla funzione per cui era stata. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Imbarcadero di Cendon: Giovani imprenditori rivitalizzano un’icona della gastronomia sul Sile dopo decenni di storia.Un Imbarcadero Rinasce: Giovani Imprenditori e Tradizione sul Sile Silea (Treviso) – L’Imbarcadero di Cendon, storico locale sulle rive del fiume... Vandalizzata la panchina tricolore in piazza Cavour: rimossa la targa dedicata ai martiri delle foibeIgnoti hanno rimosso la targhetta commemorativa e danneggiato la struttura, suscitando forte indignazione da parte del coordinamento cittadino di...